Gazprom oznámil zníženie dodávok zemného plynu cez Nord Stream 1

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom oznámila, že ďalej zníži dodávky zemného plynu do Európy cez Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity. Zdôvodňuje to opravami zariadenia.

Nespokojnosť s dokumentami

Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedla, že „denný prietok“ cez Nord Stream 1 do Nemecka od stredy klesne na 33 miliónov metrov kubických. Redukciu potvrdil aj šéf nemeckého sieťového regulačného úradu.

Gazprom rozhodnutie oznámil po tom, ako v pondelok opäť rozvíril špekulácie v súvislosti so súčiastkou, ktorá sa dostala do centra sporov v súvislosti s dodávkami zemného plynu do Európy cez Nord Stream 1, keď oznámil, že nie je spokojný s dokumentami, ktoré dostal.

Nemci odmietajú ruské tvrdenia

Gazprom v polovici júna znížil prepravu cez plynovod Nord Stream 1 o 60 percent, odvolávajúc sa na technické problémy po tom, ako jeho partnerská firma Siemens Energy poslala do Kanady na generálku turbínu a pre sankcie ju nedokázala vrátiť naspäť. Kanada a Nemecko sa však dohodli na jej návrate.

Nemecko dlhodobo odmieta ruské tvrdenia o technických problémoch a tvrdí, že sú to len politické manévre Kremľa s cieľom vyvolať ďalšiu neistotu a zatlačiť na ceny energií. Nemecká vláda tiež informovala, že turbína, ktorá sa ocitla v centre obáv o budúcnosť dodávok zemného plynu z Ruska do Európy, bola len náhrada a nainštalovať ju mali až v septembri.

Po desaťdňovej plánovanej odstávke plynovodu určenej na jeho údržbu Gazprom minulý týždeň obnovil dodávky cez Nord Stream 1, ale naďalej využíva len 40 percent jeho kapacity.