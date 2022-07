Gazprom zastavil dodávky do Lotyšska, vraj porušilo podmienky odoberania plynu

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v sobotu oznámila, že zastavila dodávky zemného plynu Lotyšsku pre porušenie zmluvných podmienok.

Gazprom v stručnom vyhlásení uviedol, že dodávky zastavil preto, že Lotyšsko porušilo „podmienky odoberania plynu“.

Bližšie to však neobjasnil. Podľa tlačovej agentúry The Associated Press vyhlásenie Gazpromu pravdepodobne naznačuje odmietnutie ruskej požiadavky na platby za plyn rubľami.

Ruská štátna plynárenská firma už skôr zastavila dodávky plynu do viacerých krajín Európskej únie, vrátane Holandska, Poľska a Bulharska, pretože neplatili v rubľoch. Bezprostredný vplyv zastavenia toku plynu z Ruska do Lotyšska hneď nebol známy.