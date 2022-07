Gazprom znížil dodávky zemného plynu cez Nord Stream 1, zdôvodňuje to technickými problémami

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v stredu o polovicu znížila množstvo zemného plynu dodávaného do Európy cez Nord Stream 1 na 20 percent kapacity plynovodu. Zdôvodňuje to technickými problémami. Nemecko to však označuje za politický krok s cieľom vyvolať ďalšiu neistotu a zvýšiť ceny energií v čase vojny na Ukrajine.

Plyn ako súčasť ruskej politiky

Gazprom tento krok avizoval už v pondelok, pričom sa odvolal na opravy zariadenia. Opäť tak zvýšil obavy, že by Rusko mohlo úplne zastaviť dodávky plynu do Európy.

Redukciu potvrdili aj dáta zo siete Nord Streamu a šéf nemeckého sieťového regulačného úradu Klaus Müller. „Plyn je teraz súčasťou ruskej zahraničnej politiky a pravdepodobne ruskej vojnovej stratégie,“ skonštatoval pre rádio Deutschlandfunk.

Transportu turbíny nestojí nič v ceste

Ceny zemného plynu na trhu TTF dosiahli úrovne zo začiatku marca a sú takmer šesťkrát vyššie ako pred rokom.

Rusko, ktoré už od začiatku vojny zredukovalo alebo zastavilo dodávky plynu do 12 krajín EÚ, stále tvrdí, že dôvodom zníženia dodávok cez Nord Stream 1 je turbína, ktorú poslali na generálku do Kanady a tiež ďalšia, ktorá tiež potrebuje údržbu.

Európski lídri i analytici zníženie dodávok pripisujú snahám Ruska o rozdelenie EÚ a zvýšenie cien. „Tak, ako predtým, nevidíme žiadnu technickú príčinu obmedzení,“ konštatovala hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmann v Berlíne a dodala, že z ich pohľadu „transportu turbíny do Ruska nestojí nič v ceste“. „To, čo tu v skutočnosti vidíme, je mocenská hra a tým sa nenecháme ohromiť,“ dodala.

Otázny import v nasledujúcich mesiacoch

Najnovší krok Gazpromu „zjavne podporuje náš pohľad, že nedávne obmedzenia dodávok zo strany Ruska sú zámerným zhoršovaním obchodu s plynom v dôsledku geopolitickej eskalácie“, vyjadril sa analytik James Huckstepp zo spoločnosti S&P Global Commodity Insights. Dodal pritom, že preto rastú aj ich pochybnosti, čo sa týka ruského importu v nasledujúcich mesiacoch.

Gazprom už v polovici júna znížil prepravu cez plynovod Nord Stream 1 o 60 percent, odvolávajúc sa na technické problémy po tom, ako jeho partnerská firma Siemens Energy poslala do Kanady na generálku turbínu a pre sankcie ju nedokázala vrátiť naspäť.

Kanada a Nemecko sa však dohodli na jej návrate. Po desaťdňovej plánovanej odstávke plynovodu určenej na jeho údržbu Gazprom minulý týždeň obnovil dodávky cez Nord Stream 1, ale naďalej využíval len 40 percent jeho kapacity.