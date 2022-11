Greenpeace spustilo výzvu Za zimu bez (c)hladu, od vlády žiada pomoc a okamžité riešenie energetickej krízy (foto)

Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko spúšťa výzvu Za zimu bez (c)hladu a od vlády žiada okamžité riešenie energetickej krízy.

Krízu by podľa organizácie pomohla zmierniť efektívna a adresná finančná pomoc domácnostiam, investície do využívania obnoviteľných zdrojov a obnovy budov či zníženie využívania plynu. Organizácia o tom informovala na svojej stránke.

Voľba medzi hladom a chladom

Aktivisti spustili pred úradom vlády online petíciu, kde žiadajú vládu o opatrenia na riešenie energetickej krízy. Organizácia odovzdala premiérovi SR obraz od bratislavského umelca Michala Šumichrasta, ktorý znázorňuje situáciu, v ktorej sa môžu ocitnúť domácnosti, ak vláda nepomôže.

„Situácia s vysokými cenami elektriny a tepla nebola nikdy vážnejšia a treba ju okamžite riešiť. Mnohé domácnosti sa od začiatku nového regulačného obdobia môžu ocitnúť v situácii, keď si budú musieť vybrať medzi zabezpečením základných životných potrieb či teplom vo svojich domovoch. Ľudí na Slovensku predsa nemôžeme postaviť pred voľbu medzi hladom a chladom,” uviedla koordinátorka klimatickej kampane Dorota Osvaldová.

Vláda stále nepripravila adresnú pomoc

Environmentalisti žiadajú finančnú pomoc pre najzraniteľnejšie domácnosti, zvýšenie investícií do obnovy budov a do obnoviteľných zdrojov energie. Žiadajú, aby boli dotácie na obnovu budov a využívanie obnoviteľných zdrojov odstupňované tak, aby pre najzraniteľnejšie domácnosti pokryli až 100 percent potrebnej vstupnej investície a zjednodušenie byrokratických procesov a útlm využívania fosílneho plynu do roku 2035.

„Napriek tomu, že je tu kritická situácia týkajúca sa energií už nejaký ten mesiac, vláda stále nepripravila adresnú pomoc pre ľudí, ktorých ceny elektriny, tepla a vysoká miera inflácie môžu položiť na kolená. Už vôbec nevidíme ambíciu riešiť príčinu tejto krízy, ktorou je závislosť od drahého plynu, ktorý tieto problémy poháňa. Jednoducho potrebujeme energetické systémy, ktoré budú lokálne, bezpečné a zaručia energiu a teplo pre všetkých,” dodala na záver riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.