Heger zareagoval na Gyimesiho slová o Sulíkovi a vyjadril sa aj k tomu, či Slovensko zostane bez ropy

Slovensko nezostane bez ropy. Uviedol to v stanovisku predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že takto to pre Slovensko v Bruseli vyrokoval a ropa bude z Ruska tiecť do času, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu.

Premiér tak reaguje na piatkovú výzvu poslanca Györga Gyimesiho (OĽaNO), aby odstúpil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pre ekonomické škody. Poslancovi Heger odporúča, aby sa v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí najskôr rozprával s ministrom a až potom s médiami.

„Pri rokovaniach na úrovní lídrov nadväzuje predseda vlády na rokovania rezortných ministrov, v tomto prípade ministerstva hospodárstva. A dorokuje veci, ktoré ostali na úrovni rezortných ministrov otvorené,“ uvádza v stanovisku premiér s tým, že každý rezort má konať tak, aby to bolo vždy v záujme Slovenskej republiky. Heger nateraz nemá vedomosť, že by konali v neprospech našich záujmov.