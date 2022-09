Hirmanovo ministerstvo reaguje na vyjadrenia Slovenských elektrární, energetické novely neohrozia hospodárstvo spoločnosti

Energetické novely, ktoré majú pomôcť v boji proti drahým energiám, neohrozia hospodárenie spoločnosti Slovenské elektrárne. Je o tom presvedčené Ministerstvo hospodárstva SR. Ako uviedol minister hospodárstva Karel Hirman, možné finančné problémy Slovenských elektrární môžu byť pre nesprávne manažérske rozhodnutia, ale nie pre parlamentom prijaté opatrenia, ktoré nemusia byť realizované.

„Podotýkam, že prijaté opatrenia by boli štátom uplatnené iba v prípade nevyhnutnej situácie, kedy by ceny komodity dosiahli astronomické ceny z dôvodu nefungovania trhu, stali by sa tak nedostupnými a ohrozovali by ľudský život a zdravie. Nakoľko má štát v elektrárňach menšinový podiel, doteraz sme sa nemohli podieľať na mnohých zásadných rozhodnutiach. V každom prípade sa však situáciou v Slovenských elektrárňach a ich manažovaním budeme zaoberať,“ zdôraznil Hirman.

Tvrdenie vedenia Slovenských elektrární o hroziacom bankrote a zastavení dostavby štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach pre návrh novely energetického zákona je podľa ministerstva v rozpore s listom, ktorý zaslali predstaviteľom štátu.

„V predmetnom liste informovali ešte pred samotnou prípravou a schválením tohto zákona o svojich vážnych finančných problémoch. V liste Slovenské elektrárne taktiež žiadajú o masívnu finančnú pomoc zo strany vlády SR. Preto tvrdenie o tom, že schválenie novely zákona k všeobecnému hospodárskemu záujmu a tzv. stavu núdze v energetike, ktorá bude v utorok predmetom druhého čítania v Národnej rade SR, považujeme za nekorektné a zavádzajúce,“ konštatoval rezort hospodárstva.