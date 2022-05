Holandská firma GasTerra odmietla platiť v rubľoch a od ruského Gazpromu už nebude dostávať plyn

Holandská plynárenská spoločnosť GasTerra nebude od 31. mája dostávať zemný plyn od ruského energetického giganta Gazprom. Stane sa tak po tom, čo firma odmietla prijať požiadavky Moskvy a platiť za plyn v rubľoch.

Informuje o tom spravodajský portál SkyNews s odvolaním sa na vyhlásenia oboch spoločností.

Dve miliardy kubíkov kúpia inde

GasTerra, ktorá kupuje zemný plyn a obchoduje s ním v mene holandskej vlády, uviedla, že dve miliardy kubických metrov, ktoré očakávala od Gazpromu do októbra, zakontraktovala inde.

Firma sa podľa svojho vyhlásenia rozhodla neprijať ruský systém, ktorý zahŕňa zriadenie účtov, na ktoré by posielala platby v eurách a tie by následne prekonvertovali na ruble, pretože by tým porušila sankcie Európskej únie.

Holandské domácnosti neutrpia

Takáto platobná cesta by podľa GasTerra tiež predstavovala príliš veľa finančných a prevádzkových rizík.

„Rozumieme rozhodnutiu GasTerra nesúhlasiť s jednostranne uloženými platobnými podmienkami Gazpromu. Toto rozhodnutie nebude mať žiadne dôsledky na fyzickú dodávku plynu do holandských domácností,“ vyjadril sa holandský premiér energetiky Rob Jetten.