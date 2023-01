Horecký: Školy, ktoré majú problém so zálohovými platbami, ich nemusia uhrádzať okamžite

Školské zariadenia, ktoré majú problém so zálohovými platbami, ich nemusia uhrádzať okamžite, povedal po rokovaní vlády SR minister školstva Ján Horecký. Pomôcť im chce prostriedkami zo štátneho rozpočtu, keďže na tento účel nemožno využiť európske prostriedky.

Príspevok budú vypočítavať tak, že pri sumách nad 99 eur za plyn a 199 eur za elektrickú energiu dostanú príspevok z jedného zdroja, a tiež v porovnaní s prevádzkovými normatívmi, napríklad k roku 2020, keďže roky pandémie sa podľa Horeckého nedajú brať do úvahy, im doplatia zo štátneho rozpočtu i to, čo je pod týmto stropom. Zodpovedajúc prevádzkovému normatívu by prostriedky mali byť v takej výške, aby zariadenia nepocítili nárast cien energií.

Peniaze by podľa ministra školstva mali pochádzať z ministerstva financií alebo z ministerstva hospodárstva. Zdôraznil, že školy nebudú znášať zvýšené ceny za energie, predpokladá, že v najbližšom čase by mali dostať metodický pokyn. Dodal, že majú v úmysle ustrážiť i výšku faktúr od dodávateľov, no to bude starosť rezortov, nie škôl.