Indický šéf diplomacie obhajoval na Globsecu dovoz ruskej ropy, "Buďme trochu spravodliví," povedal

Indický minister zahraničných vecí v piatok na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave obhajoval dovoz ruskej ropy do Indie. V tejto otázke je podľa neho potrebné byť „spravodlivý“, informuje spravodajský portál CNN.

„Nakupovanie ruského plynu nie je financovanie vojny? Sú to len indické peniaze a ropa prichádzajúca do Indie, ktoré financujú (vojnu), ale plyn prichádzajúci do Európy nefinancuje (vojnu)? Buďme trochu spravodliví,“ skonštatoval S. Jaishankar.

India opakovane obhajuje importovanie ropy z Ruska a ospravedlňuje aj tohtoročné zvýšenie dodávok. Podľa Jaishankara medzi rokmi 2021 a 2022 dovoz ropy do Indie vzrástol najmenej deväťnásobne.

„Ak sú krajiny v Európe a na Západe a Spojené štáty také znepokojené, prečo neumožnia, aby sa na trh dostala iránska ropa? Prečo neumožnia, aby sa na trh dostala venezuelská ropa? Priškrtili všetky ďalšie zdroje ropy, ktoré máme,“ dodal.

„My neposielame ľudí s tým, že ‚choďte kúpiť ruskú ropu‘, posielame ich kúpiť ropu. Teraz jednoducho kúpite to najlepšie, čo na trhu nájdete. Nemyslím, že by som tomu prikladal nejaký politický odkaz,“ uzavrel Jaishankar.