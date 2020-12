Jadrový projekt v Bohuniciach sa páči aj novému vedeniu, chcú v ňom pokračovať

Projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pokračuje. Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, nové vedenie Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktoré nastúpilo do funkcií po príchode novej vlády, má záujem v bohunickom projekte pokračovať. Chystá sa dokonca zmena legislatívy, keďže niektorým povoleniam vypršia termíny.

Zmena legislatívy, končí platnosť EIA

„Bez zmeny legislatívy to nepôjde. Návrh, ktorý je na stole, síce umožní využiť platnú EIA, súčasne ale v rámci povoľovacieho procesu zavedie jeden ďalší stupeň povoľovania. O osude tohto návrhu sa momentálne rozhoduje na Úrade podpredsedu vlády,“ podotkol Galek s tým, že medzičasom sa však JESS zaoberá aj inými možnosťami využitia lokality v Jaslovských Bohuniciach, ako sú obnoviteľné zdroje, či výroba vodíka.

Projekt získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Podľa zákona je proces EIA pre daný projekt platný sedem rokov, teda do roku 2023. Pri zmrazení projektu tak môže spoločnosť JESS prísť o vynaložené prostriedky a o zhruba štyri roky, ktoré si proces EIA vyžiadal.

Spoločný podnik s ČEZ

V spoločnosti JESS je aktuálne 49-percentným akcionárom česká energetická skupina ČEZ, zvyšný podiel ovláda štátna akciovka JAVYS. Projekt nového jadrového bohunického zdroja je na stole už viac ako desať rokov. V súčasnosti je však v útlmovom režime. Budúcnosť projektu závisí najmä od ekonomických parametrov a vývoja situácie na trhu s energiou. Energetickí odborníci hovoria, že výstavba novej jadrovej elektrárne sa oplatí pri veľkoobchodnej cene elektriny 80 eur za megawatthodinu.

Minulé vedenie ministerstva hospodárstva vo svojej pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny v jeseni minulého roka zverejnilo, že s výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa neráta skôr ako po roku 2035. Skoršiemu termínu výstavby bráni podľa ministerstva predĺženie pôvodne plánovanej prevádzkovej životnosti jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach na 60 rokov, teda do roku 2044 respektíve 2045.

Jeden jadrový blok za šesť miliárd

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov. Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred piatich rokov od 4 do 6 miliárd eur.