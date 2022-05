Japonsko postupne obmedzí dovoz ruskej ropy v jednote so skupinou G7

Japonsko bude pomaly postupne obmedzovať dovoz ruskej ropy v jednote so skupinou G7 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Povedal to premiér Fumio Kišida, podľa ktorého to bolo mimoriadne náročné rozhodnutie, keďže jeho krajina je závislá prevažne na dodávke energií, ale „jednota G7 je teraz najdôležitejšia“.

O podrobnostiach a harmonograme uvoľňovania závislosti na ruskej rope sa podľa predsedu japonskej vlády rozhodne neskôr, keďže si tento proces vyžaduje zabezpečenie alternatívnych zdrojov energie. Japonsko nezakáže dovoz z vlastných podielov na projektoch ropy a zemného plynu v Rusku vrátane projektov na Sachaline, povedal tiež Kišida.

Z Ruska pochádzajú zhruba 4 percentá japonského dovozu ropy. Japonsko tiež oznámilo ukončenie dodávok ruského uhlia.