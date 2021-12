KDH apeluje na schválenie zákona o energetickej chudobe, najzraniteľnejších treba chrániť

Slovensko nie je pripravené na rast cien energií a nedokáže ochrániť občanov ohrozených nedostatkom tepla či elektriny. Myslia si to kresťanskí demokrati, ktorí naliehajú na vládu, aby urýchlene vypracovala a prijala zákon o energetickej chudobe.

Fond energetickej solidarity

KDH navrhuje zriadiť Fond energetickej solidarity, do ktorého by prispievali veľké firmy vyrábajúce, prenášajúce alebo distribuujúce energie. Nad fondom by dohliadal Úrad na reguláciu sieťových odvetví.

„Musíme ochrániť najzraniteľnejších medzi nami, aby doma nemuseli mrznúť a žiť v tme. Najťažšie mesiace zimy sú ešte len pred nami. Vyzývame vládu, aby urýchlene navrhla a prijala zákon o energetickej chudobe a adresne pomohla energeticky ohrozeným obyvateľom,“ nalieha predseda konzília KDH Peter Belinský.

Zanedbanie energetickej chudoby

Energetická chudoba na Slovensku hrozí podľa kresťanských demokratov približne každej šiestej domácnosti. „Najviac ohrození sú jednotlivci, napríklad osamelí dôchodcovia, jednorodičovské domácnosti a tam, kde žijú spolu dvaja dospelí starší ako 65 rokov. Riziko energetickej chudoby nie je zanedbateľné ani pri rodinách s viacerými deťmi,“ podotkol Belinský.

„Chápadlá energetickej chudoby sa nás dotýkajú viac, ako si myslíme. Slovensko dlhé roky zanedbáva legislatívne riešenie energetickej chudoby. Tento stav je neudržateľný, čo ukazuje aj súčasná pandemická a energetická kríza,“ dodal predseda KDH Milan Majerský. Upozorňuje pritom na riziko enormného nárastu cien elektriny, tepla či plynu.