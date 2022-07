Klimatická koalícia podporuje opatrenia eurokomisie na zníženie dopytu po plyne, vládu vyzvala na pomoc najzraniteľnejším

Návrh Európskej komisie (EK), postavený na posilnení solidarity medzi krajinami a na podpore energetickej efektívnosti a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie, je momentálne jedinou logickou cestou, ako znížiť riziká nedostatku plynu.

Zníženie dopytu po plyne

Zima sa blíži, potreba chrániť špecifické skupiny obyvateľstva je na mieste. Slovensko by malo odložiť politické šarvátky a sústrediť sa na efektívnu pomoc ľuďom. V tlačovej správe to uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície, platformy 14 slovenských environmentálnych organizácií.

Ako zhrnula Klimatické koalícia, Rada Európskej únie pre energetiku v utorok rokuje o návrhu s názvom Šetrite plyn pre bezpečnú zimu.

EK v ňom navrhuje ako dobrovoľný cieľ znížiť dopyt po plyne o 15 percent od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023, pričom by členské štáty aktualizovali do konca septembra národné krízové plány a plnenie opatrení by reportovali každé dva mesiace.

Úsporné opatrenia

Opatrenia by spočívali v nastavení legislatívnych aj finančných rámcov na podporu priemyslu a verejného sektora k úsporám energie, ďalej podporu domácností pri obnove budov a inštalácii obnoviteľných zdrojov energií.

Opatrenia by určili aj kľúčové sektory hospodárstva, ktoré by boli v prípade akútneho znižovania spotreby plynu obmedzené ako posledné.

Eurokomisia zároveň navrhuje, aby mohla po konzultácii s členskými štátmi vyhlásiť tzv. Varovanie Únie, čím by sa všetkým členským štátom uložilo povinné zníženie dopytu po plyne.

Stanovisko SR nie je jasné

„V Bruseli sa očakáva aktívna účasť zástupcov členských štátov, aby toto nariadenie mohlo vstúpiť do platnosti. Nakoľko sa predstavitelia vlády k návrhu Komisie z 22. júla oficiálne nevyjadrili, nie je jasné, s čím prichádza Slovensko na oficiálne rokovanie. Ktoré časti návrhu Slovensko, zastúpené Ministerstvom hospodárstva SR, podporí?“ pýta sa Klimatická koalícia.

K návrhu sa zatiaľ vyjadril predseda vlády Eduard Heger, ktorý vyzdvihol solidárne riešenie, ale upozornil, že Slovensko je silne priemyselná krajina a na to je nutné prihliadať pri aktuálnej diskusii o znižovaní spotreby plynu v Európskej únii.

Pri rokovaniach o solidarite medzi európskymi krajinami budú musieť tieto rokovania zohľadňovať východiskovú situáciu priemyselných ekonomík. Predmetom solidarity bude musieť byť podľa Hegera aj Slovensko.