Klimatickí aktivisti prišli s riešením energetickej krízy. Apelujú na vládu, aby sa konečne rozhýbala a išla udržateľným smerom

Riešením energetickej krízy sú úspory, zvyšovanie energetickej efektívnosti a masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov. V tlačovej správe to konštatuje Slovenská klimatická iniciatíva.

Embargo na ruské suroviny

Tá ešte v marci tohto roku vyzvala vládu, aby urýchlene navrhla cestu k odstráneniu našej závislosti na dovozoch energetických surovín, či finálnych energetických produktov z Ruskej federácie a urýchlila opatrenia na podporu úspor elektrickej a tepelnej energie, ako aj rozvoj OZE.

„Investícia do energetickej udržateľnosti sa jednoznačne vráti, respektíve náklady súčasného geopoliticky i environmentálne neudržateľného smerovania energetiky sú a ešte budú vyššie, ako náklady sledovaného transformačného scenára. Preložené do normálnej reči to znamená, že z vynúteného prechodu na energetický systém založený na úsporách energie, zvyšovaní energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov môže Slovensko profitovať,“ vysvetlila Kateřina Chajdiaková zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Zo strašiaka obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor sa aj vďaka vysokým cenám a vojne podľa nej stáva reálna a ekonomicky realizovateľná alternatíva.

„Vieme čo robiť, aj ako to robiť, otázny zostáva už len politická vôľa tých, ktorí rozhodujú o našej energetike. Apelujeme na nich, aby sa konečne rozhýbali – ekonomickým a trvalo udržateľným smerom,“ uzavrela Chajdiaková.