Klub 500 stojí za Sulíkom, Soták by platil za ruský plyn aj rubľami a kritizuje Mikloša a poslancov bez skúseností

Na rozdiel od koaličných partnerov vyjadrujú ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi podporu v otázke možného platenia za dodávku ruského plynu rubľami podnikatelia.

Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyzývajú vládu SR na podniknutie všetkých krokov k tomu, aby mala krajina plyn. Pozitívne tak hodnotia nedeľňajšie stanovisko ministra hospodárstva. Slovensko podľa podnikateľov momentálne potrebuje pragmatické riešenia.

„Plyn potrebujeme. Len tak bude fungovať ekonomika. Ak bude fungovať ekonomika, vláda bude mať financie. Ak bude fungovať ekonomika, tak prežijeme. Môžeme sa hrať na silných, ale nie sme. Nevieme Ukrajincom pomôcť tým, že si zničíme naše hospodárstvo, ak sa nedostaneme k energetickým surovinám,“ zdôraznil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Útoky na slovenskú vládu

Členovia Klubu 500 pripomínajú, že slovenská vláda je jediná zodpovedná za to, či naša ekonomika pôjde alebo nie.

„Ani Ivan Mikloš, ani poslanci OĽANO, ktorí kritizujú Richarda Sulíka, nezodpovedajú za ekonomiku tejto krajiny. Svojimi vyjadreniami v podstate útočia na vládu Slovenskej republiky, lebo ak sa zastaví ekonomika a chod podnikov, celý hnev národa sa obráti proti predsedovi vlády a vláde. Nemôžeme sa riadiť názormi poslancov bez životných skúseností, ale ani názormi Ivana Mikloša, ktorého vyjadreniam sa osobne čudujem. Ivan Mikloš zrejme zabudol, komu radil v poslednom čase a s akým výsledkom. Ľahko sa vykrikuje a radí, keď nenesiem zodpovednosť,“ konštatoval Soták.

Súhlasia aj s názorom na emisné povolenky

Klub 500 pozitívne vníma aj názor ministra hospodárstva Sulíka na podporu slovenského a celkovo európskeho hospodárstva a priemyslu formou pozastavenia obchodovania s emisnými povolenkami na päť rokov.

„Emisné povolenky vnímame ako umelý cenný papier, ktorý je mnohokrát predmetom špekulatívnych obchodov,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, podľa ktorého sme sa dostali do pasce klíma politiky a sankcií.

„Brusel by mal prijať opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti, európskemu priemyslu by to pomohlo, obzvlášť v čase odpájania sa od surovinových zdrojov z Ruska,“ uzavrel Gregor.