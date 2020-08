Koalícia ešte nevie, či podporí debatu v parlamente o predaji VSE

Koaličné strany budú o aktuálnej situácii vo Východoslovenskej energetike (VSE) rokovať na najbližšej koaličnej rade. Agentúre SITA to potvrdil predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš.

Dostali sme 35 miliónov

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) verejnosť koncom júla informoval, že pološtátne energetické firmy Západoslovenská energetika (ZSE) a VSE sa spoja. Štát si totiž neuplatní predkupné právo na podiel vo VSE, za čo by mal podľa Sulíka dostať 35 miliónov eur. Predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico chce o tejto veci diskutovať na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína 1. septembra.

Porušenie koaličnej dohody

Na otázku agentúry SITA, či plánujú koaličné strany podporiť tento návrh opozície, strana Sloboda a Solidarita (SaS) odpovedala, že spoločný postup akejkoľvek koaličnej strany s opozíciou na úkor iných koaličných kolegov by znamenal porušenie koaličnej dohody.

Koaličné hnutie Sme rodina a strana Za ľudí sa k tejto téme do uzávierky nevyjadrili.

Podpísali memorandum

