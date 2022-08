Koniec pripájania hociktorých veľkoodberateľov do prepravnej plynovodnej siete? Poslanci chcú urobiť zmeny

Do prepravnej plynovodnej siete sa možno už nebude môcť pripojiť kto chce. Poslanci za OĽaNO Peter Kremský a Milan Vetrák totiž do parlamentu predložili návrh novely zákona o energetike, ktorá má pre veľkoodberateľov obmedziť priame pripájanie na prepravnú sieť a vynechať tak pripojenie na distribučnú sieť.

Zvýšenie distribučných taríf

„Pre vybraných najväčších odberateľov by sa v súčasnom legislatívnom stave viac oplatilo investovať a priamo sa napojiť do prepravnej siete, čo by znamenalo presun distribučných nákladov na domácnosti a maloodberateľov a následne zvýšenie distribučných taríf odhadom o viac ako 20 %,“ uviedli poslanci.

Pre distribučné sadzby pre domácnosti napríklad platí, že náklady na distribúciu odberateľom plynu v domácnosti sa nepremietajú v plnej miere do distribučných poplatkov pre domácnosti, ale sú rozpočítané aj medzi veľkoodberateľov.

Zaťaženie životného prostredia

Neobmedzené priame pripájanie na prepravnú sieť nie je podľa poslancov vo verejnom záujme aj preto, že by viedlo k zaťažovaniu životného prostredia nadbytočnou výstavbou nových plynovodov.

„Navrhujeme preto právnu úpravu, ktorá reguluje pripájanie do prepravnej siete prostredníctvom vydávania osvedčení na výstavbu energetického zariadenia,“ konštatovali koaliční poslanci.

Súhlas aj od prevádzkovateľa

Predložená novela zákona o energetike, o ktorej by mali poslanci rokovať už na septembrovej schôdzi, by doplnila definíciu energetického zariadenia o osobitnú kategóriu. Tá má umožniť reguláciu vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti alebo distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100-tisíc odberateľov plynu.

Na výstavbu takéhoto zariadenia prostredníctvom vydania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia nebude potrebný len súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ale aj prevádzkovateľa prepravnej siete.