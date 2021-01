Koronokríza negatívne ovplyvnila hospodárenie aj u energetikov

Koronakríza ovplyvnila hospodárenie spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE). Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SSE Michaela Krivá, opatrenia, ktoré viedli k výraznému obmedzeniu priemyslu aj služieb, znamenali obrovský pokles spotreby energií. „Čo sa ukázalo aj na vývoji cien najmä elektrickej energie, ale aj zemného plynu počas jarných a letných mesiacov. Dodávatelia tak boli nútení predávať prebytočnú elektrinu a plyn so stratou pre vybilancovanie svojich pozícií,“ dodala Krivá.

Zmena priorít zákazníkov

Zmena priorít zákazníkov znamenala podľa stredoslovenských energetikov často aj odloženie rozhodnutí ohľadom investícií do nových projektov, alebo spomalenie ich realizácie. „To všetko sa prejavilo vo finančných výsledkoch. Hoci od jesene vidíme postupný rast spotreby našich zákazníkov, čaká nás ešte niekoľko zimných mesiacov, ktorú budú výrazne poznačené epidemiologickou situáciou,“ podotkla Krivá, ktorá nateraz nechcela konkretizovať dosiahnuté výsledky za minulý rok.

Vzhľadom na veľkú neistotu ohľadom dopadov koronakrízy, ale aj dĺžky jej trvania, je možné podľa SSE očakávať rastúce množstvo subjektov, ktoré budú mať významné finančné problémy vedúce k ich zhoršenej finančnej disciplíne. „Najviac zasiahnuté je poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb. Ak však bude kríza pokračovať, môžeme byť svedkami zhoršenej finančnej situácie domácností, čo sa kaskádovito prejaví aj v ostatných oblastiach,“ doplnila Krivá.

Zvýšenie flexibility

Kľúčové bude podľa energetikov, ako sa so situáciou vysporiadajú krajiny, s ktorými máme najväčšie obchodné vzťahy. „Z pohľadu spoločnosti sa snažíme využiť toto obdobie na zvýšenie našej flexibility a zavádzanie nových riešení. Vzhľadom na zhoršenú ekonomickú situáciu budeme hľadať so zákazníkmi, ktorí sa dostanú do ťažkostí, riešenia, ktoré im pomôžu preklenúť toto obdobie,“ konštatovala Krivá.