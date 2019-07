Košičania sa pustili do geotermálneho vrtu

Košický kraj plánuje hradiť výdavky spojené s vyhĺbením vrtu z rezervného fondu, mali by sa vyšplhať na dva milióny eur.

Košický samosprávny kraj (KSK) začína práce na realizácii geotermálneho vrtu v lokalite pri obci Čižatice. Táto lokalita je podľa výsledkov geologických výskumov bohatá na termálnu vodu. Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj už v súčasnosti vlastní pozemky v lokalite Čižatice. O tom, kto bude realizovať vrtné práce, rozhodne verejné obstarávanie. Kraj plánuje hradiť výdavky spojené s vyhĺbením vrtu z rezervného fondu, mali by sa vyšplhať na dva milióny eur. Podľa Trnku by samotný vrt mal byť hlboký 1 500 až 2 000 metrov a realizovať by sa mal v priebehu budúceho roka.

Chcú využiť potenciál Košického kraja

„Následne budú vykonané hydrodynamické skúšky a spracovaná bude štúdia uskutočniteľnosti, ktorá ukáže ako najlepšie využiť potenciál ukrývajúci sa pod povrchom,“ povedal Trnka. Podľa neho v kraji dlhodobo chýbajú možnosti na rekreáciu tohto typu. „Výsledky odborných výskumov ukazujú, že Košická kotlina je bohatá na geotermálne zdroje a bola by veľká škoda ich nevyužiť. Chceme využiť potenciál Košického kraja tak, aby za termálnou vodou nemuseli ľudia cestovať za hranice,“ dodal Trnka.

Na geotermálnom výskume chce kraj spolupracovať s Technickou univerzitou Košice (TUKE), s ktorou má podpísanú rámcovú zmluvu o spolupráci. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a technológie (BERG) už v minulosti uskutočnila geologický prieskum na tomto území.

Spoluautormi projektu sú aj dvaja poslanci Zastupiteľstva KSK, Viktor Dulina a Martin Smrčo. „Existenciu geotermálnej vody v Čižatickej priehlbine potvrdzujú výsledky vrtov v susedných Kecerovských Pekľanoch a Rozhanovciach. Doterajšie nevyužitie týchto podzemných zdrojov považujem za mrhanie prírodným a ekonomickým potenciálom Košického kraja,“ uviedol Dulina.

Všetko musia schváliť poslanci

Zámer realizácie geotermálneho vrtu ešte musia schváliť krajskí poslanci. Rozhodovať by o tom mali na najbližšom zastupiteľstve 26. augusta. „Po tom, čo budú známe výsledky štúdie využiteľnosti geotermálneho zdroja, bude kraj hľadať partnerov a súkromných investorov, ktorí by mohli zrealizovať výstavbu samotného akvaparku. O tomto projekte intenzívne komunikujeme aj s mestom Košice,“ dodal Trnka.