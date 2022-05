Košice chcú začať s projektom zásobovania teplom z geotermálnych vrtov, obmedzila by sa produkcia škodlivých látok

Mesto Košice plánuje do roku 2026 začať s projektom zásobovania metropoly východu teplom z geotermálnych vrtov, ktoré ležia medzi obcami Ďurkov, Olšovany, Svinica, Košická Polianka a Bidovce (okr. Košice – okolie).

V horizonte do troch rokov by sa pri Ďurkove mohlo začať s výstavbou takmer 20-kilometrového horúcovodu, výmenníkovej stanice tepla, strojovne a prečerpávacej stanice, ako aj tepelného napájača z Ďurkova do bývalej Teplárne Košice – TEKO, ktorá je od 1. mája súčasťou MH Teplárenského holdingu. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Menej vypustených ton CO2

Počas pilotnej prevádzky by mohlo geotermálne teplo tvoriť až 20 percent objemu tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré najmä zo zemného plynu a uhlia v súčasnosti vyrába TEKO. Po roku 2030 by podiel ekologického vykurovania v Košiciach mal podľa generálneho riaditeľa MH Teplárenského holdingu Marcela Vrátného vzrásť až na 80 percent.

„Doviesť geotermálnu energiu do Košíc je zložitý proces, no verím, že v januári 2026 s tým začneme. To najťažšie nás ešte len čaká, keďže musíme všetci spojiť sily a zaistiť si financovanie vo výške 90 miliónov eur. Snažíme sa, aby podiel geotermálnej energie bol na začiatku vo výške 20 percent a neskôr by podiel obnoviteľných zdrojov dosiahol až 80 percent. V tomto by bola zahrnutá nielen geotermálna energia, ale aj výroba tepla z biomasy či energetické zhodnotenie odpadov v našom meste. Pri ročnej dodávke tepla 180 000 MWh by sme vypúšťali do ovzdušia o 54-tisíc ton CO2 menej a zároveň by sa sme obmedzili aj produkciu oxidov dusíka a ďalších škodlivín,“ uviedol Vrátný.

Jedno z najzamorenejších ovzduší

Košice patria podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) k lokalitám s najzamorenejším ovzduším na Slovensku. Či už geotermálne vrty pri Ďurkove, alebo projekt dekarbonizácie v U. S. Steele prostredníctvom inštalácie elektrických oblúkových pecí môžu výrazne pomôcť k tomu, aby sa v Košiciach znížili emisie a zlepšila kvalita životného prostredia.

„Uplynulý týždeň sme využitie geotermálnej energie pri Košiciach predstavili aj prezidentke Zuzane Čaputovej,“ povedal Polaček a dodal, že týmto snahám vyjadrila plnú podporu a prisľúbila, že aj zo svojej pozície sa zasadí o získanie finančných zdrojov a čo najskoršiu realizáciu.