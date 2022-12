Košice získajú obnoviteľnú energiu na vykurovanie, Hirman podporil 60-miliónovú investíciu do geotermálnych vrtov

Minister hospodárstva Karel Hirman podporil 60-miliónovú investíciu do geotermálnych vrtov pri Ďurkove v okrese Košice-okolie. Rezortný šéf počas piatkovej prezentácie projektu pred vedením mesta Košice a starostami obcí po trase budúceho horúcovodu vyhlásil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby jeho vybudovanie získalo po schválení vládou SR štatút významnej investície. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Teplo z geotermálnej vody

Doposiaľ sa pri prípravách na privedenie tepla z geotermálnej vody zo Svinice – Ďurkova do Košíc realizovali práce za vyše 10 miliónov eur. Štátny MH Teplárenský holding odhaduje celkové investície na viac ako 62,5 milióna eur. Výstavba a uvedenie do prevádzky by malo stáť ďalších zhruba 47,5 milióna eur.

Náklady na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov sa odhadujú na zhruba 10 miliónov eur. Projekt počíta s významnou podporou z nenávratných finančných prostriedkov eurofondov vo výške 56 miliónov eur. Zvyšok budú tvoriť vlastné finančné zdroje MH Teplárenského holdingu.

Najväčšie zdroje v strednej Európe

O využití tepla z geotermálnych vrtov pri riečke Olšava v Košickej kotline, ktoré patria k najväčším zdrojom v strednej Európe, sa uvažuje už vyše 20 rokov. V uplynulom roku podpísalo mesto Košice, ministerstvo hospodárstva a SPP Infrastructure Memorandum o spolupráci pri výstavbe a prevádzke technických a technologických zariadení, umožňujúcich ťažbu a následné využitie geotermálnej vody na výrobu tepla.

Momentálne sú vydané právoplatné stavebné povolenia na stredisko Svinica-Ďurkov, čerpaciu stanicu Olšovany a teplovod až priamo do košickej teplárne (TEKO), ktorá zabezpečuje vykurovanie metropoly východu už takmer 60 rokov.

Zároveň sa spolu s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pripravuje výstavba betónového koridoru popod budovaný juhovýchodný obchvat Košíc na rýchloceste R2, do ktorého budú uložené horúcovody.

Svetielko na konci tunela

Aj naďalej platí, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby tohto 14,5 km dlhého horúcovodu a súvisiacich technologických zariadení plánuje MH Teplárenský holding spustiť koncom tohto roka. So skúšobnou a následne plnohodnotnou prevádzkou horúcovodu sa začne už v roku 2026, keď by prvé megawatthodiny tepla mali prúdiť do Košíc.

„Je to projekt mojej mladosti, na ktorom som sa ako Košičan takisto aktívne podieľal. V posledných mesiacoch nastali pri jeho realizácii veľké pokroky. Vidím svetielko na konci tunela, že sa nám to môže podariť a prispejeme tým k zníženiu emisíí CO2 a ekologickejšej výrobe tepla a teplej úžitkovej vody. V maximálnej možnej miere sa vynasnažím pomôcť nielen k udeleniu štatútu významnej investície. Výrazne to pomôže pri skrátení času výstavby tohto unikátneho diela, ale aj k získaniu nenávratných finančných zdrojov z eurofondov na udržanie čo najnižšej ceny tepla v meste. V Bruseli môžeme počítať s jeho podporou,“ skonštatoval minister hospodárstva Karel Hirman.

Uzavretý cyklus

Odhadovaná kapacita geotermálneho zdroja z hĺbky viac ako 3 000 metrov s teplotou vody 135°C a výdatnosťou 55 litrov za sekundu dosahuje až 200 megawattov tepelného výkonu. Pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v TEKO je z tohto množstva reálne využiteľných okolo 90 megawattov.

Ide o uzatvorený cyklus, keď sa geotermálna voda z podzemia po jej ochladení v titánových výmenníkoch tepla vracia naspäť do zeme. Tam sa znovu ohreje, čím sa tento cyklus uzavrie.

Teplo z výmenníkov tepla slúži na vykurovanie a prípravu teplej vody pre odberateľov pripojených na sústavu centralizovaného zásobovania teplom. Je to 100 percentne obnoviteľný zdroj energie, ktorý je lokálny a šetrný k životnému prostrediu. Navyše prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávky tepla a zníženiu závislosti od dovážaných fosílnych palív, ktorých je na Slovensku nedostatok.

Zelenšie a ekologicky silnejšie

Vďaka geotermálnej energii by mohol celkový podiel obnoviteľných energetických zdrojov na vykurovanie v Košiciach dosiahnuť takmer dve tretiny. Výrazne by sa tým obmedzili emisie vznikajúce spaľovaním fosílnych palív, čím sa významne skvalitní ovzdušie v Košiciach.

„Naše mesto by bolo nielen zelenšie, ale aj ekonomicky silnejšie a obyvatelia by tak mohli využívať výhody stabilných cien tepla. Máme informácie aj o tom, že sa o tento projekt zaujíma aj automobilka Volvo. Naozaj nie je čo váhať. Ak všetci spoločne priložíme ruku k dielu, verím, že od roku 2026 nám zvyšok Slovenska bude závidieť, aká skvelá vec sa nám spolu podarila. Výrazne sa tým v meste priblížme aj k uhlíkovej neutralite,“ dodal košický primátor Jaroslav Polaček.