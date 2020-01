Košická tepláreň plánuje investíciu za šesť miliónov eur

Tepláreň Košice (TEKO) zrekonštruuje vyše štyridsaťročnú parnú turbínu za vyše šesť miliónov eur. Podľa informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie totiž po vyhodnotení verejného obstarávania zadala zákazku na rekonštrukciu parnej turbíny vyrobenej ešte v roku 1979 První brňenskou strojírnou bratislavskej spoločnosti Malm. Celková hodnota zákazky pritom predstavuje 6,068 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Chcú zvýšiť účinnosť

Cieľom rekonštrukcie turbíny má byť pritom podľa súťažných podkladov zvýšenie jej účinnosti v celom rozsahu od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Dodávateľ by mal pritom zabezpečiť od projektových a inžinierskych činností, cez demontáž, dodávku a montáž technológie vrátane všetkých pripojení až po odskúšanie a uvedenie zrekonštruovanej turbíny do prevádzky.