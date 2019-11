Košická tepláreň preinvestovala 35 miliónov eur

Tepláreň Košice (TEKO) dnes uviedla do prevádzky novú technológiu na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla za 35 miliónov eur. Celkový objem prostriedkov investovaných do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie riadenia teplárne sa tým navýši na sumu vyše 150 miliónov eur. Uviedli to dnes na brífingu minister hospodárstva Peter Žiga a predseda predstavenstva Teplárne Košice Ladislav Koch.

„Máme ambíciu postupne odstraňovať uhlie z výroby tepla a elektrickej energie. V tomto prípade sa zníži podiel uhlia na výrobe elektriny a tepla z 880-tisíc ton na 130-tisíc ton. Táto investícia ušetrí 30-tisíc ton oxidu uhličitého ročne, čo pri dnešných cenách predstavuje ušetrených asi 750-tisíc eur,“ uviedol minister Žiga.

Zmena technológie

Investícia za takmer 35 miliónov eur mení princíp fungovania jedného z dvoch technologických celkov – TEKO I. Päťdesiatročná technológia, pôvodne založená na spaľovaní uhlia, nebola ekologicky ani technicky dlhodobo únosná. Technologický celok TEKO I tvorili pôvodne dva parné kotly. Od novej vykurovacej sezóny budú potrebu tepelného a elektrického výkonu zabezpečovať štyri nové plynové motory. „Výstavba nových plynových motorov na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny je dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti. Nová investícia je inovatívna a zaraďuje nás medzi moderných a perspektívnych výrobcov tepla a elektriny, pretože spája zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií znečisťujúcich látok znižovaním podielu uhlia pri výrobe tepla a elektriny, čo je pre Košice dobrá správa,“ uviedol predseda predstavenstva Teplárni Košice Ladislav Koch.

Tepláreň Košice aj po dosiahnutí plného súladu s požiadavkami ochrany čistoty ovzdušia podľa legislatívy EÚ a SR v roku 2015 pokračuje v znižovaní vypúšťania plynných a tuhých emisií do ovzdušia. „Obrovským skokom v ochrane ovzdušia bolo vybudovanie katalytickej denitrifikácie spalín a vybudovanie odsírovacieho zariadenia spalín vrátane látkového filtra v roku 2015, čím sme znížili vypúšťané emisií oxidov dusíka a síry o približne 80 percent a emisií tuhých znečisťujúcich látok až o 90 percent. Najnovšia investícia umožní ďalšie znižovanie vypúšťania oxidov síry o 25 až 30 percent,“ doplnil Koch.

Investičný projekt začal pred piatimi rokmi

Projekt sa začal v roku 2014 prípravou projektovej dokumentácie, pokračoval spracovaním projektu a získaním osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby tepelných zariadení s Energetickou politikou Slovenskej republiky v roku 2015. V roku 2016 vyriešila tepláreň financovanie projektu formou úveru a v roku 2017 verejným obstarávaním vybrala zhotoviteľa diela. V priebehu 18 mesiacov od podpisu zmluvy vo februári 2018 sa dodávateľovi podarilo inštalovať novú technológiu do prebudovaných a upravených priestorov. Motory po zavedení do ostrej prevádzky fungujú jednotlivo i spolu, podľa potrieb tepelnej sústavy a elektrizačnej sústavy. Zodpovednosť za nepretržitú a bezpečnú prevádzku technologického zariadenia pri dodržaní parametrov naďalej ponesie dodávateľ, a to počas nasledujúcich 60 mesiacov.

Tepláreň Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. Zásobuje teplom vyše 78 000 košických domácností, všetky významné priemyselné a obchodné centrá, Steel Arénu, obidve univerzity i nemocnicu. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR.