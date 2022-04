Košický kraj testuje vodíkové autá a bicykle, v ovzduší eliminujú škodlivé látky (video)

Košický samosprávny kraj (KSK) testuje vodíkové auta aj bicykle. Dva elektromobily na vodíkový pohon Toyota Mirai zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Žiť energiou, ktorým chce upriamiť pozornosť na obnoviteľné zdroje energie. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Vodikové autá neprodukujú emisie a navyše, v ovzduší eliminujú škodlivé látky, akými sú oxid siričitý a oxid dusičitý. Vďaka systému čistenia vzduchu dokážu každých 10-tisíc kilometrov jazdy vyčistiť rovnaký objem vzduchu, aký vydýchne jeden človek za rok.

Mobilná vodíková čerpacia stanica

„Európska únia zaviazala svoje členské štáty dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. To znamená, že potrebujeme z atmosféry odstrániť viac CO2, ako do nej vypúšťame. Na území Košického kraja sa vyprodukuje takmer tretina celkových slovenských emisií, preto musíme zbystriť pozornosť a staviť na obnoviteľné zdroje energie, ktoré nepoškodzujú prírodu. Vodík má najčistejšie spaľovanie, najvyššiu účinnosť a nepoškodzuje životné prostredie z pohľadu životného cyklu produktu. Dve vodíkové autá, ktoré máme k dispozícii, a desať vodíkových bicyklov sú malé veci, na ktorých chceme ukázať východniarom, ako môže byť takýto zdroj energie nápomocný. Práve teraz, keď chce prioritne zelené projekty podporovať Brusel, máme šancu s pomocou eurofondov premeniť východ na Košický zelený (k)raj,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na východe bude župa testovať zapožičané automobily do 5. mája. Počas týchto dvoch týždňoch si budú môcť autá obzrieť napríklad aj študenti župných stredných škôl. Na dopĺňanie paliva je v areáli spoločnosti eurobus na autobusovej stanici v Košiciach nainštalovaná mobilná vodíková čerpacia stanica od spoločnosti Air Products, pričom čerpanie vodíka trvá približne rovnaký čas, ako je to v prípade iných pohonných látok. Na jedno načerpanie dokáže prejsť vozidlo poháňané na vodík 200 až 250 kilometrov. Funguje na báze palivových článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu.

Vlastná vodíková stratégia

Košická župa dlhodobo počíta s nasadením vodíka. Ako prvá na Slovensku prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Na jej príprave pracovali vedecké a odborné špičky z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied. Košický samosprávny kraj má v pláne využiť vodíkové autobusy pri zabezpečovaní prímestskej dopravy, zatraktívniť vodné plochy použitím vodíkovej lode alebo vybudovaním malých nabíjacích staníc pre vodíkové bicykle.

V rozpočte na rok 2022 vyčlenil Košický samosprávny kraj 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov a rozvoj vodíkových technológií. V najbližších dňoch bude v kraji už 10 vodíkových bicyklov, ktoré kúpila župa z Francúzska. Takýto bicykel prejde na jedno načerpanie 145 kilometrov, pričom jeho doplnenie trvá do jednej minúty. Východniari si budú môcť jazdu bicyklom vyskúšať aj na krajských podujatiach – ako prvé 20. mája na Župných dňoch v Košiciach.