Krádeže elektriny sú zložitejšie, energetikom pomáhajú inteligentné merače

Najnovším pomocníkom v odhaľovaní neoprávnených odberov elektriny, čiže krádeže elektriny, je inštalácia inteligentných meracích systémov (IMS). Tie nahrádzajú klasické elektromery. Východoslovenská distribučná (VSD) už nainštalovala na svojom území pôsobnosti zhruba 100-tisíc inteligentných meračov.

Východoslovenskí energetici zaviedli pokročilejšie analytické nástroje, ktoré cez štatistické operácie a algoritmy kombinujú kvantá vyzbieraných dát s ďalšími informáciami ako údaje o počasí či situácii v distribučnej sústavy.

„Vďaka tomu sa nám darí odhaľovať aj tie najprešpekulovanejšie pokusy o neoprávnené odbery elektriny takpovediac od stola,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca odboru Inšpekcia sieťových pripojení VSD Jarmila Verešová z VSD.

„Veľký brat“ sa pozerá

Doteraz energetici najprv odhalili neoprávnený odber, potom analyzovali dáta a získali tak dodatočné informácie k prípadu. Teraz je to naopak. Už pri podozrivom poklese či náraste spotreby alebo opakovanej odchýlke od rovnomernosti sa vedia detailnejšie pozrieť na podozrivé odberné miesto.

„Samozrejme, viac neprezradíme. Zlodeji si však môžu byť istí, že „veľký brat“ sa díva, skôr či neskôr krádež odhalíme. A teraz zďaleka nehovoríme len o chudobných zlodejoch v znevýhodnenom prostredí, ale naopak, o krádežiach vo veľkom a na miestach, kde by ste to nečakali,“ zdôraznila Verešová.

Priebehové meranie

Inteligentné merače so sebou prinášajú viacero noviniek pri správe distribučnej sústavy. Jedným je možnosť prerušovať na diaľku distribúciu elektriny. Energetici to využívajú napríklad v projekte Predplatená elektrina.

IMS zároveň so sebou prináša aj tzv. priebehové meranie. „V praxi to znamená, že každý deň stiahneme 200 miliónov údajov. Dá sa povedať, že ich je toľko, že sa nezmestia ani do jedného excelu,“ uzavrela Verešová.