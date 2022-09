Krajiny Severného mora plánujú do roku 2050 masívne zvýšiť produkciu veternej energie

Deväť krajín ležiacich pri Severnom mori v pondelok oznámilo plány na masívne zvýšenie produkcie veternej energie počas nadchádzajúcich desaťročí. Týmto chcú bojovať proti zmene klímy a stať sa nezávislými od dovozu fosílnych palív, najmä z Ruska.

Produkciu budú zvyšovať z roka na rok

Nemeckí predstavitelia uviedli, že cieľom tzv. združenia štátov Severného mora je do roku 2030 rozšíriť výrobu veternej energie v regióne na 76 gigawattov. Následné ciele sú 193 gigawattov veternej energie v Severnom mori do roku 2040 a 260 gigawattov do polovice storočia.

Nemecké ministerstvo hospodárstva a energetiky uviedlo, že súčasná výrobná kapacita v regióne je menšia ako 20 gigawattov.

Spojené kráľovstvo má vlastné plány

Medzi krajiny, ktoré súhlasili s týmito cieľmi, patria Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko a Švédsko. Spojené kráľovstvo, ktorého územie je tiež obkolesené Severným morom a ktoré má vlastné významné plány pre veternú energiu, nie je členom skupiny od odchodu z Európskej únie v januári 2020.

Minulý mesiac sa sedem európskych krajín susediacich s Baltským morom zaviazalo k sedemnásobnému zvýšeniu výroby veternej energie do roku 2030.