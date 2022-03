Krajniak chce presadiť jednorázový príspevok na energie pre sociálne slabšie rodiny či ľudí v núdzi

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR rokuje s rezortom financií o špeciálnom jednorazovom príspevku na zvýšené výdavky za energie pre rodiny s nízkym príjmom, ktoré nie sú v hmotnej núdzi.

Ako pred rokovaním vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, mohlo by ísť o daňové zvýhodnenie, ktoré by si zamestnanec každý mesiac odpisoval z daní, čím by sa mu zvýšil čistý príjem.

Takéto daňové zvýhodnenie by podľa neho neskôr zúčtovala finančná správa. Podľa Krajniaka by sa to mohlo týkať „niekoľko stotisíc ľudí“, keďže by sa to týkalo aj rodinných príslušníkov.

„Pre rodiny, ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ale sú nízkopríjmové, budeme potrebovať nejaké jednorazové vykrytie ich nákladov spojených s rastom cien energií,“ povedal. O výške špeciálneho príspevku podľa Krajniaka rezorty práce a sociálnych vecí a financií ešte rokujú.