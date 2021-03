Kulla: Regulácia zväzuje ruky zákazníkom aj dodávateľom energií

Bude chystaná deregulácia cien energií pre zákazníkov výhodná alebo prinesie zdražovanie cien energií? Prečo energetici dlhé roky bojujú za dereguláciu? Aj na tieto otázky v rozhovore portálu vEnergetike.sk odpovedá predseda predstavenstva a riaditeľ divízie Obchod Východoslovenskej energetiky Miroslav Kulla.

Keď sa povie regulácia v energetike, čo prvé vám napadne?

Zväzovanie rúk dodávateľom energií aj zákazníkom. Tiež to, že regulácia v energetike sa môže ľahko stať nástrojom pre presadzovanie politických cieľov.

Trh s energiami je regulovaný, hovoríme o vecnej i cenovej regulácii. Čo vás trápi najviac?

Je tu viac otázok, ktoré nás tlačia. Napríklad z dôvodu cenovej regulácie sa nemôžu rozvíjať a používať nové technológie. Zákazníkom ponúkať nové produkty a služby. Technológie pri tom idú neustále vpred neuveriteľnou rýchlosťou a my stojíme 10 rokov na jednom mieste.

Vo vecnej oblasti je to predovšetkým neprimeraná administratívna záťaž. Na ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, pozn. redakcie) môžeme podať len taký cenový návrh, na ktorom sa uznesie valné zhromaždenie. Prechádzame niekoľko mesačným schvaľovacím procesom i na strane ÚRSO. Regulované sú dokonca aj aktivity, ktoré vôbec nesúvisia s regulovanou činnosťou.

Regulačný rámec dnes neumožňuje zvyšovanie nákladov, ktoré sa započítavajú do ceny za dodávku elektriny či zemného plynu. Akú zmenu v tejto oblasti by ste privítali?

Aj tu vidím niekoľko príležitostí na zmenu, napríklad v prípade dlžníkov. Prípad zákazníkov, ktorí nezaplatia za dodanú elektrinu a služby, môžeme prirovnať k tomu, akoby z potravín odišli bez zaplatenia a tvrdili by sme, že to nie je náklad pre obchod.

Neuznaná je reklama na propagáciu našich služieb. Spomeniem ešte jednu skutočnosť. Aj tie náklady, ktoré by mali byť uznané, nie sú započítané v cenách ani do výšky 50 %. Pravidelne sa nás zákazníci pýtajú, prečo nemáme viac zákazníckych centier. Naši zákazníci musia prejsť desiatky kilometrov a ešte aj to musíme zdôrazniť, že tieto náklady pre nás nie sú uznané. Oproti tomu banky a telekomunikačné firmy majú stovky pobočiek, celá energetika ledva 30 na celé Slovensko.