Lacný ruský plyn už neexistuje a obrátilo sa to podľa Hegera proti nám, Putin touto zbraňou týra Európu (video)

Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa zúčastnil v piatok 7. októbra na neformálnom samite Európskej rady v Prahe, kde sa prerokovávali okrem témy o pomoci Ukrajine či o utečeneckej kríze a s ňou spojené posilnenie schengenskej hranice na maďarsko-srbskej hranici, taktiež vysoké ceny plynu, elektrickej energie a pomoci ľuďom aj firmám pri ich riešení. Po skončení summitu mal premiér Heger tlačovú konferenciu, ktorej záznam poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Prioritou je dostatok plynu

Riešenie o zastropovaní cien plynu by malo byť podľa Hegera také, aby neohrozilo dostatok plynu na európskych trhoch. „Potreba zníženia cien je nevyhnutná a urgentná, lebo ceny plynu, od ktorých sa odvíja aj cena elektrickej energie sú pre naše ekonomiky neúnosné a na to, aby sme kompenzovali ten rozdiel je potrebné, aby tie ceny boli stlačené na nižšiu úroveň,“ uviedol premiér, podľa ktorého to bude úloha pre Európsku komisiu, aby do 20. októbra prišla s konkrétnym návrhom.

„Bude aj naďalej prebiehať diskusia medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, pretože si uvedomujeme, že máme viacero zdrojov. Máme potrubný plyn, kde môžeme rokovať s jeho dodávateľmi, ale máme tu aj iné druhy plynu, a tak musíme rokovať so všetkými tak, aby sme neohrozili dodávky plynu, pretože prvoradou prioritou je jeho dostatok,“ prezradil Heger, a dodal, že druhou prioritou je, aby jeho ceny bola taká, aby ho naše ekonomiky dokázali najbližšiu vykurovaciu sezónu, teda asi pol roka, vyfinancovať.

Putin týra Európu

Nie všetky krajiny EÚ sú v takej finančnej kondícii, aby si mohli dovoliť zafinancovať a utiahnuť ten nárast cien, ktorý je dnes na trhu. Preto je podľa Hegera dôležité, aby sme tú cenovú bublinu praskli. Navyše, veľký tlak na cenu spôsobuje aj to, že vo veľmi krátkom čase prechádzame z ruského plynu na nórsky, alžírsky či azerbajdžanský. A nehovorí to vraj len on, ale aj ďalší premiéri, že z tejto krízy žiadny z členských štátov EÚ nemôže odísť ako porazený.

„Ako Európa sme podcenili prechod na iné zdroje, či už obnoviteľné, alebo bezfosílne, príliš dlho sme sa spoliehali na lacnú ruskú ropu a plyn, pričom dnes už vidíme, že to už nie je realitou, lebo niečo ako lacný ruský plyn dnes už neexistuje a v konečnom dôsledku sa to obrátilo proti nám, lebo dnes je to zbraň v rukách Vladimira Putina, ktorý takto týra Európu,“ uzavrel predseda vlády.