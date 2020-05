Slovákov stále nezaujala liberalizácia v energetike, dodávateľa plynu menia minimálne

Slováci zostávajú v energetike konzervatívni. Len málo z nich vymení svojho dodávateľa zemného plynu. V minulom roku prešlo k novému dodávateľovi plynu 48-tisíc slovenských domácností. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o viac ako 10-tisíc, a oproti roku 2017 to predstavuje nárast o necelých 5-tisíc domácností. Podľa energetikov však stále ide o zanedbateľné čísla, keďže na Slovensku máme liberalizovaný trh s energiami už viac ako desať rokov. Pripisujú to málo atraktívnym ponukám zo strany dodávateľov energií, ktorí sú viac či menej viazaní rozhodnutiami regulačného úradu.

Malý switching

Ako vyplýva z údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), veľké pohyby pri zmene dodávateľa plynu neboli ani pri ostatných odberateľoch. V minulom roku zmenilo svojho dodávateľa plynu necelých 4-tisíc malých a stredných podnikov a zhruba 90 veľkoodberateľov. Podobné čísla u týchto odberateľov zaznamenal regulačný úrad aj v minulých rokoch.

Úroveň liberalizácie trhu s plynom sa vykazuje prostredníctvom percentuálne vyjadreného koeficientu, tzv. switchingu. Ten vyjadruje pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k celkovému počtu odberných miest. Pri domácnostiach dosiahol vlani switching 3,41 (v roku 2018 – 2,74, v roku 2017 – 3,16). Maloodber dosiahol v minulom roku switching 4,82 (6,23, 6,21), stredný oder 8,99 (11,3, 11,4) a veľkoodber 10,22 (9,69, 12,72).

Na Slovensku tak vlani zmenilo dodávateľa plynu celkovo viac ako 52-tisíc odberateľov. Plynári pritom evidujú viac ako 1,5 milióna odberných miest.