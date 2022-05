Lídri troch balkánskych krajín a Grécka sa stretli, aby prebrali spustenie nového terminálu na dovoz LNG

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa v gréckom prístavnom meste Alexandrupoli v utorok stretol s lídrami Bulharska, Severného Macedónska a Srbska, aby prediskutovali spustenie nového terminálu na dovoz skvapalneného zemného plynu.

Ten neďaleko spomenutého mesta uvedú do prevádzky na budúci rok.

Čoraz dôležitejšia komodita

Rusko minulý týždeň prerušilo dodávky plynu do Bulharska a Poľska, pretože tieto dve krajiny zaň odmietli platiť v rubľoch.

V čase, keď sa krajiny Európskej únie usilujú o „odstrihnutie sa“ od ruských dodávok plynu, sa tak skvapalnený zemný plyn stáva čoraz dôležitejšou komoditou. Jej preprava sa však nezaobíde bez lodnej dopravy a potrebnej infraštruktúry.

Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela je nový terminál v Alexandrupoli mimoriadne dôležitý.

„Je to geopolitická investícia a toto je geopolitický moment. Odzrkadľuje to, čo musíme ďalej urobiť, pretože to poskytne bezpečnosť dodávok do Grécka, Bulharska, Severného Macedónska, Srbska a ďalších krajín v regióne. A to je mimoriadne dôležité,“ podotkol.

Nie je to len energetický projekt

Na stretnutí bol i bulharský premiér Kiril Petkov, severomacedónsky premiér Dimitar Kovačevski a srbský prezident Aleksandar Vučič.

„Toto nie je len energetický projekt. Zmení energetickú mapu Európy. Balkán je región so 65 miliónmi ľudí a my môžeme urobiť omnoho viac,“ dodal Petkov.

Terminál je navrhnutý tak, aby spracoval približne 6 miliárd metrov kubických plynu ročne, čím sa ešte viac zvýši nezávislosť od ruského plynu.

Do regiónu od roku 2020 prúdi plyn cez nový transjadranský plynovod vedúci z Azerbajdžanu do Talianska. Nový prepojovací plynovod, ktorý plne spojí plynárenské siete v Grécku a Bulharsku, by mali spustiť na budúci mesiac.