Má Slovensko dostatok jadrového paliva? Sulík povedal, ako to je s nákupom z Ruska (video)

Slovensko má nateraz dostatok paliva pre jadrové elektrárne. Na pondelkovej tlačovej besede to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). „Paliva je dosť ďaleko, ďaleko do budúceho roka,“ vyhlásil.

Ako dodal, momentálne nemáme možnosť kupovať palivo inde ako v Rusku. Produkty ďalších dvoch svetových výrobcov totiž Slovensko používať nemôže.

„Momentálne také niečo v ponuke nemajú, robí sa na tom horúčkovito. My sa snažíme mať dostatočne veľa zásob,“ zhodnotil.

Sulík sa vyjadril aj ku krokom niektorých európskych štátov, ktoré začínajú obmedzovať dodávky elektriny a plynu. Označil ich za extrémne riešenia. Potvrdil, že už medializované memorandum so Slovenskými elektrárňami dotiahli do podoby finálnej zmluvy. Tú aktuálne poslali na notifikáciu do Bruselu. Odpoveď očakávajú v novembri. Taktiež sa pracuje na zmene vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá Slovenskému plynárenskému priemyslu umožní uzatvárať štvorročné zmluvy na dodávky plyny.