Maďarsko nepodporí návrh EÚ na zákaz dovozu ropy z Ruska (video)

Maďarsko nepodporí návrh Európskej únie (EÚ) na zákaz dovozu ropy z Ruska, vyhlásil maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Vo videu na sociálnych sieťach povedal, že embargo na ruskú ropu by kompletne zničilo energetické zásoby jeho krajiny. Maďarsko by preň nemohlo získať ropu potrebnú na fungovanie maďarského hospodárstva, zdôvodnil.

Krok Maďarska by mohol zmariť snahy eurobloku vyvinúť jednotný tlak proti Rusku pre jeho inváziu na Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyzvala členské štáty EÚ, aby do šiestich mesiacov postupne ukončili dovoz surovej ropy a do konca roka aj dovoz ropných produktov.

Aby návrhy nadobudli účinnosť, musia byť jednomyseľne schválené, čo však komplikuje neochota vlád v Maďarsku a na Slovensku podporiť sankcie proti ruským fosílnym palivám. Szijjártó povedal, že Maďarsko podporí šieste kolo sankcií iba v prípade, že z neho bude vyňatý dovoz ropy.