Maďarský MOL a český ČEZ investovali do startupu, ktorý počúva stroje

Česká spoločnosť Neuron Soundware, ktorá sa zaoberá diagnostikou priemyselných strojov na základe analýzy zvuku, získala na rozširovanie podnikateľských aktivít 5,75 milióna eur.

Maďarská skupina MOL spolu s českou energetickou skupinou ČEZ investovali do českého startupu. Spomínané firmy získali prostredníctvom svojich investičných fondov (Lead Ventures a Inven Capital) a maďarskej Eximbanky menšinový podiel v českom startupe Neuron Soundware, ktorý sa zaoberá diagnostikou priemyselných strojov na základe analýzy zvuku. „Vďaka tejto transakcii získala spoločnosť Neuron Soundware 5,75 milióna eur na ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských aktivít,“ informovali zainteresované spoločnosti. Na súčasnej investícii sa podieľa aj investor J & T Ventures, ktorý už do Neuron Soundware investoval.

Spoločnosť Neuron Soundware bola založená v Prahe vo februári 2016. V súčasnosti zamestnáva dvadsať odborníkov a jej výnosy v minulom roku dosahovali takmer pol milióna eur. Poskytuje inteligentné diagnostické riešenia na základe zvukovej analýzy strojov v rade odvetví vrátane energetiky. Riešenie firmy využíva umelú inteligenciu na rozoznanie hroziacich mechanických problémov v strojoch, a tak zabraňuje poškodeniu dôležitých výrobných strojov.

Systémy, ktoré dodáva Neuron Soundware v súčasnosti strážia prevádzku v mnohých veľkých globálnych spoločnostiach, ako napríklad Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus alebo LG. V energetike je systém Neuron Soundware nasadený v Českej republike u niekoľkých zákazníkov na viac ako dvadsiatich veľkých kogeneračných jednotkách.

„Vieme presne, ako musia znieť čerpadlá, prevodovky, valce, elektromotory alebo kompresory. V databáze máme uložené zvuky všetkých bežných súčastí stroja. To ale nestačí, náš softvér s umelou inteligenciou dokáže rozlišovať problémové zvuky od bežného procesného šumu a okolitých zvukov a poskytnúť zákazníkovi istotu, že ho stroj nepríjemne neprekvapí,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Neuron Soundware Pavel Konečný.

Spoločnosť Lead Ventures, maďarská investičná kapitálová firma so sídlom v Budapešti, investuje prostredníctvom svojho investičného fondu Enter Tomorrow Europe podporovaného skupinou MOL a maďarskou EquaBank. Spravuje 100 miliónov eur. Lead Ventures aktívne vyhľadáva škálovateľné investičné príležitosti v regióne strednej a východnej Európy s jedinečnými nápadmi, vynikajúcim rastovým potenciálom a globálnym dosahom.

Investičný fond Lead Ventures v marci tohto roka kapitálovo podporil slovenskú spoločnosť GA Drilling, ktorá je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. „Náš kapitálový vstup do českého Neuron Soundware, je podobne ako náš nedávny vstup do slovenského GA drilling, príkladom úspešného prepojenia malých začínajúcich firiem so silnou medzinárodnou spoločnosťou v záujme ďalšieho rastu,“ povedal Oszkár Világi, Chief Innovation Officer skupiny MOL.