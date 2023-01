Matovič obvinil Čaputovú, že chráni biznis finančných skupín a uvítal by aj vyššie zdanenie ruskej ropy

Vetovaním zákona o dani z osobitnej stavby využívanej na prepravu plynu chráni prezidentka Zuzana Čaputová biznis bohatých finančných skupín.

Tvrdí to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. „Ja som bol veľmi prekvapený, že pani prezidentka zneužíva svoju pozíciu na to, aby chránila biznis obrovských a mimoriadne bohatých finančných skupín,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej besede.

Podľa exministra financií išlo o zdrojový zákon, ktorý mal zabezpečiť finančné prostriedky na pomoc s drahými energiami. „Čí záujem chráni?“ pýtal sa ďalej Matovič. On osobne by bol rád, keby sa v parlamentne podarilo veto prezidentky prelomiť a zákon bol opätovne schválený. „Je to spravodlivý zákon,“ odkázal hlave štátu.

Predseda OĽaNO by zároveň uvítal aj vyššie zdanenie ruskej ropy. Kým v Maďarsku zdaňujú nezaslúžený zisk zo spravovania ruskej ropy 95 %, u nás to pôvodne malo byť 70 %, na podnet strany Sloboda a Solidarita prišlo k poklesu na 55 %. „Ja si myslím, že je spravodlivé minimálne tých 70 % a mali by sme v tomto prípade sledovať verejný záujem Slovenskej republiky,“ uzavrel.