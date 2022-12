Daň z nadzisku nie je podľa Matoviča likvidačná, súdnych konaní sa neobáva

Minister financií Igor Matovič sa neobáva súdnych konaní so spoločnosťou Slovnaft pre daň z nadzisku.

„Neobávame sa, že by Slovnaft v tejto veci akokoľvek uspel. Európska smernica hovorí o minimálnej dani 33 % a necháva štáty, aby sa rozhodli. My sme sa rozhodli ísť na 70 %. Je to nadzisk, čiže je to naozaj zisk kvôli vojne na Ukrajine z dovozu lacnej ruskej ropy. Sú krajiny, ktoré idú s nižšou sadzbou a sú krajiny, ktoré idú s vyššou sadzbou. Myslím si, že je to fér,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Matovič s tým, že slovenská vláda sa pohrávala aj s myšlienkou zavedenia dani z nadzisku na úrovni 90 %.

Minister financií nesúhlasí s tým, že ide o likvidačnú daň. „Hovoriť o tom, keď niekto aj napriek tejto dani zarobí 200 až 250 miliónov eur len tak kvôli vojne na Ukrajine, je falošný argument,“ konštatoval Matovič.

Na boj s energetickou krízou prispejú aj firmy podnikajúce v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Vláda minulý týždeň schválila na návrh Ministerstva financií SR zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.

Zákon, ktorý by mali schváliť v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, dočasne zavádza pre dané spoločnosti extra daň so 70-percentnou sadzbou. Vďaka nej by sa malo vybrať na boj s drahými energiami 524 miliónov eur.