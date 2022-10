Matovič sa pochválil obrovským úspechom v boji s energetickou krízou a píše o slušnom prostredníku pre SaS

aktualizované 4. októbra 12:20

Slovensko zrejme bude môcť na boj s drahými energiami použiť nevyčerpané eurofondy. Podľa slovenského ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) to verejne sľúbil na rokovaní ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu výkonný riaditeľ Európskej komisie Valdis Dobrovskis.

Verejný prísľub Dobrovskisa

Slovensko by tak malo mať podľa informácií z minulého týždňa na boj s energetickou krízou k dispozícii zhruba tri až štyri miliardy eur.

„Dnes som na rokovaní Ecofinu, všetkých ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu a Európska komisia práve ústami výkonného podpredsedu Valdisa Dobrovskisa dala na našu žiadosť verejný prísľub, že Komisia urobí kroky, ktoré umožnia Slovensku použiť na riešenie energetickej krízy nevyčerpané eurofondy z obdobia 2014 až 2020,“ uviedol na sociálnej sieti Matovič.

Kritika Sulíkovej SaS

Podľa ministra je to obrovský úspech Slovenska. „Jediní sme o to žiadali a viac-menej jediným nám táto zmena pomôže. Je to mimoriadne veľká vec, ktorá nám umožní domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu,“ konštatoval Matovič.

Matovič v ďalšom statuse napísal, že získať v momente jeho odvolávania na rokovaní ministrov financií EÚ v Luxemburgu nevyužité eurofondy na boj s energetickou, je celkom slušný prostredník krvavým očiam pomstychtivej SaS.

„Spiknúť sa s mafiou zo Smeru, HlasoSmeru a fašistom Mazurekom, je zase meganázorným ukazovákom, že Richard Sulík (SaS) je schopný spiknúť sa po voľbách aj s diablom či povaliť aj štvrtú protikorupčnú vládu, ak by, božechráň, bol jej súčasťou,“ uviedol Matovič.