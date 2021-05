Medzinárodná agentúra pre energetiku žiada prepracovať klimatické ciele, chce ukončiť investície do fosílnych palív

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) nabáda k podniknutiu okamžitých krokov na prepracovanie globálnych klimatických cieľov do roku 2050.

Niektorí chcú dosiahnuť nulové emisie

Podľa agentúry sídliacej v Paríži, ktorá dosiaľ mala blízko k odvetviu fosílnych palív, existuje životaschopná cesta k vybudovaniu globálneho energetického sektoru s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050.

Niekoľko krajín, vrátane Spojených štátov a Európskej únie, sa zaviazalo, že do polovice tohto storočia dosiahnu čisté nulové emisie. To znamená, že do atmosféry sa uvoľní nanajvýš iba toľko skleníkových plynov otepľujúcich planétu, koľko sa dá absorbovať.

Energetický sektor je dôležitý

Energetický sektor je pre toto úsilie obzvlášť dôležitý. Predstavuje 90 % celosvetových emisií oxidu uhličitého a tri štvrtiny celkových človekom vyrobených skleníkových plynov uvoľňovaných do atmosféry.

Správa IEA stanovuje 400 krokov potrebných na transformáciu spôsobu výroby, prepravy a použitia energie. Patria medzi ne napríklad zrušenie investícií do nových projektov týkajúcich sa fosílnych palív, ukončenie predaja nových osobných automobilov so spaľovacím motorom do roku 2035 a štvornásobné zvýšenie využívania solárnej a veternej energie do roku 2030 v porovnaní s minuloročnou rekordnou úrovňou.