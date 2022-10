Merkelová obhajovala rozhodnutie nakupovať ruský plyn, bol lacnejší ako LNG z iných častí sveta

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok obhajovala rozhodnutie svojej vlády nakupovať zemný plyn z Ruska, ktoré bolo v čase jej odchodu z úradu pre krajinu hlavným dodávateľom plynu.

Diverzifikácia dodávok energií

Merkelová v Lisabone konštatovala, že človek sa „vždy rozhoduje v danom čase“ a ona podľa vlastných slov svoje rozhodnutia neľutuje. Bolo totiž podľa nej jasné, že Nemecko potrebovalo diverzifikovať dodávky energií, keďže sa posúvalo od jadrových a uhoľných elektrární a plyn tak bol potrebný na prechodné obdobie.

Z pohľadu daného času bolo podľa Merkelovej „veľmi racionálne a pochopiteľné získať plyn cez plynovod, aj z Ruska, ktorý bol lacnejší ako LNG z iných častí sveta“. Dodala pritom, že „Rusko bolo dokonca aj počas studenej vojny spoľahlivým dodávateľom energií“.

Rozhodnutie z roku 2011

Merkelová viedla Nemecko od roku 2005 až do vlaňajšieho decembra. Počas jej vlády do Nemecka začal prúdiť zemný plyn z Ruska prostredníctvom plynovodu Nord Stream 1 a jej vláda podporovala aj vybudovanie plynovodu Nord Stream 2.

Ten však napokon vôbec neuviedli do prevádzky, keď súčasný kancelár Olaf Scholz ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu zastavil proces jeho certifikácie. „Tento brutálny útok Ruska priniesol zmenu; je to bod zlomu a nová vláda sa s tým, samozrejme, musí vysporiadať a aj to robí,“ uviedla Merkelová.

Bývalá kancelárka, ktorá od odchodu z úradu len zriedka vystupuje na verejnosti, už medzičasom niekoľkokrát obhajovala aj svoje snahy o diplomatické riešenie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou.

Vo štvrtok sa tiež jasne vyjadrila, že stojí za svojim rozhodnutím z roku 2011 postupne ukončiť využívanie jadrovej energie v Nemecku do konca tohto roka, a odmietla sa vyjadriť k pokračujúcej debate Scholzovej koalície o tom, či, ako dlho a koľko reaktorov by mali v Nemecku držať ďalej v prevádzke.