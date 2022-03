Mesto Vysoké Tatry reaguje na zdražovanie energií, v noci bude zhasínať verejné osvetlenie

Mesto Vysoké Tatry ide šetriť. V reakcii na zdražovanie energií sa samospráva rozhodla zhasínať verejné osvetlenie v čase od 22:30 do 5:00, čím by mohla ušetriť ročne asi 50-tisíc eur. Oznámil to primátor mesta Ján Mokoš na sociálnej sieti.

Poukázal pritom na to, že doteraz sa v každej z mestských častí svietilo celú noc. Rozsvietených bolo v záujme bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov podľa jeho slov viac ako 1 600 lámp.

Podľa Mokoša ide iba o dočasné riešenie. „Mesto pripravuje projekt inovácie verejného osvetlenia, a to výmenou za LED osvetlenie, čím by došlo k značnej úspore finančných prostriedkov. Verím, že obyvatelia a návštevníci si na tento režim zvyknú a s pochopením príjmu toto neľahké rozhodnutie,“ uviedol primátor.