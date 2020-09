Metropola východu bude mať Centrum výskumu vodíkových technológií

V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií. Predpokladá to memorandum, ktoré v piatok podpísali rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a rektor Univerzity P. J. Šafárila v Košiciach Pavol Sovák. Centrum sa bude zaoberať výskumov a vývojom v oblasti vodíkových technológií, ale aj využitím teoretických poznatkov pri navrhovaní a konštruovaní funkčných prototypov technológií a zariadení. Bude tiež zabezpečovať prípravu a vzdelávanie v odboroch vodíkových technológií.

Vodík ako efektívny nosič energie

Vznik centra je prvým krokom v oblasti využitia vodíka ako efektívneho nosiča energie, ktorého využitie vytvára podmienky pre znižovanie emisií v priemyselnej praxi, energetike aj doprave. „Vodík považujem za energonosič budúcnosti. Ak to spoločne uchopíme, tak je aj veľkou šancou pre Slovensko. Vodíkové technológie sú na začiatku svojho cyklu a ich odpadovým produktom je len voda. Tým by sa mohlo Slovensko priblížiť požadovaným cieľom Európskej komisie do roku 2050 o uhlíkovej neutralite,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Štát poskytne podporu

Ako dodal, rezort hospodárstva je pripravený poskytnúť tejto oblasti všetku možnú podporu. „Máme na to, urobiť dieru do sveta. Som presvedčený, že spoločne to dáme,“ vyhlásil minister. Kolektív ľudí, ktorý sa tejto téme aktuálne venuje, na to podľa neho má predpoklady, no čaká ho ešte veľmi veľa práce. Centrum označil za ďalší krok k tomu, aby Slovensko malo čoskoro prvé reálne výsledky. Najbližším cieľom je predstaviť na výstave Expo 2021 v Dubaji funkčné prototypy v oblasti vodíkových technológií.

Vznik centra je jedným z prvých výsledkov konferencie Vodíková budúcnosť Slovenska, ktorú v lete zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Na nej sa podarilo načrtnúť prvé kroky využitia výskumného a inovačného potenciálu univerzít a SAV v spolupráci s inovatívnymi slovenskými firmami. Rámec pre výskum, vznik a rozvoj riešení s využitím vodíka vytvorí Národná vodíková stratégia SR a jej akčný plán, ktorý hovorí o konkrétnych krokoch vrátane podpory aktivít centra.