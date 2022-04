Mikloš: Čo najskoršie odstrihnutie sa od ruských energií bude z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnejšie

Európska únia (EÚ), ako aj samotné Slovensko, by sa mali čo najrýchlejšie odstrihnúť od dovozu ruského plynu či ropy. Myslí si to bývalý minister financií a poradca ukrajinskej vlády Ivan Mikloš. Čo najskoršie zastavenie dovozu ruských energií do EÚ bude podľa neho z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnejšie.

„Pohľad plynárov, ale aj viacerých ministrov je príliš úzko rezortne zameraný a dokonca si myslím, že aj z ekonomického hľadiska nie správny. Či sa nám to páči, alebo nie, musíme to urobiť. Nie za jeden, nie za dva dni, ale čo najrýchlejšie. Rozhodnutie to nebude ľahké, ale EÚ by to zvládla,“ povedal Mikloš na konferencii Energeticky nezávislé Slovensko.

Pandémia koronavírusu

Čo najrýchlejšie zastavenie dovozu ruského plynu či ropy by mohlo mať podľa neho zhruba taký dopad na európsku ekonomiku, ako mala pandémia koronavírusu.