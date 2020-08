Milióny za vzdanie sa predkupného práva vo VSE nie sú viazané, o ich použití rozhodne ministerstvo

Ministerstvo hospodárstva SR ešte nerozhodlo, ako použije 35 miliónov eur za vzdanie sa predkupného práva v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding (VSE). „Využitie týchto prostriedkov nie je účelovo viazané a o ich použití rozhodne rezort hospodárstva,“ informoval portál vEnergetike.sk odbor komunikácie ministerstva hospodárstva. Suma bude štátu vyplatená do desiatich dní odo dňa, keď nemecká firma E.ON oficiálne získa od spoločnosti RWE 49-percentný podiel vo VSE. To by malo byť niekedy na jeseň.

Investície do infraštruktúry za jednu miliardu

Spoločnosť E.ON okrem iného už vlastní 49-percentný podiel v spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE). Zvyšný 51-percentný podiel tak vo firme VSE, ako aj v ZSE, vlastní štát. Okrem spomínanej sumy za vzdanie sa predkupného práva na akcie VSE sa E.ON v spoločnom memorande podpísanom koncom júla zaviazal, že spoločne so štátom preinvestuje na Slovensku do roku 2025 najmenej jednu miliardu eur do energetickej infraštruktúry.

„Obe strany uznávajú, že rozvoj distribučnej infraštruktúry je základným predpokladom pre napojenie nových zariadení na výrobu elektriny, a to nielen veľkých elektrární, ale aj distribuovanej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny a tepla. To pomôže splneniu národných environmentálnych cieľov a cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj záväzkov stanovených EÚ,“ uvádza sa memorande.

Trojročné predkupné právo na Malženice

Slovensko vzdaním sa predkupného práva tiež získalo na tri roky predkupné právo na kúpu 100-percentného podielu v paroplynovej elektrárni Malženice. Za koľko by mohol štát získať tento pre energetickú stabilitu dôležitý zdroj memorandum nehovorí. „Objektívna trhová hodnota bude stanovená a prevod podielov bude zrealizovaný za štandardných trhových podmienok. Objektívna trhová hodnota bude stanovená prostredníctvom najmenej dvoch externých znalcov, pričom každá strana nominuje jedného. V prípade, že hodnoty takto určené sa nebudú od seba odchyľovať o viac ako 20 %, bude objektívna trhová hodnota predstavovať aritmetický priemer týchto dvoch valuácií,“ uvádza sa v memorande. Ak by sa určené hodnoty od znalcov odchyľovali o viac ako 20 %, vyberie sa tretí znalec. „V takomto prípade sa trhová hodnota určí ako aritmetický priemer dvoch najbližších valuácií z troch dostupných valuácií,“ konštatuje sa v memorande.

Memorandum hovorí aj o zachovaní zamestnanosti v spoločnostiach VSE a ZSE. „Spoločnosť E.ON vyhlasuje, že sa spolu so štátom zaväzuje zachovať aktuálnu mieru zamestnanosti v spoločnostiach VSE a ZSE. Snažiť sa budú o ďalšie zlepšovanie možností priameho zamestnania,“ uvádza sa v memorande.