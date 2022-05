Minister Sulík navrhol kolegom v Bruseli zrušiť emisné povolenky, ceny by tak vedeli výrazne klesnúť

Slovenský minister hospodárstva Richard Sulík navrhol svojim kolegom na mimoriadnom rokovaní Rady ministrov pre energetiku v Bruseli zrušiť emisné povolenky.

Podľa neho by sa tak výrazne znížila trhová cena elektriny a následne aj trhová cena plynu. Čím lacnejší by bol plyn na trhoch, tým menej peňazí by podľa Sulíka získalo Rusko na vojnu na Ukrajine.

Cena by vedela výrazne klesnúť

„Cena elektriny sa dnes pohybuje na úrovni 200 eur za megawatthodinu. Pokiaľ ja táto elektrina vyrobená z uhlia, čo v Nemecku je veľká časť vyrobená z uhlia, tak tie emisné povolenky tvoria 80 eur. To znamená, že 80 eur je nejaká umelá platba, ktorá nesúvisí priamo s výrobou elektriny. Ak by emisné povolenky neboli, tak by tá cena vedela výrazne klesnúť. A klesla by ešte viac, keby Nemecko oznámilo, že neodstaví svoje tri atómové elektrárne, ktoré ešte bežia. A cena plynu ide v ruka v ruke s cenou elektriny, takže by cena hneď klesla. To je cesta ako zabezpečiť, aby mal Putin na vojnu na Ukrajine omnoho menej peňazí,“ uviedol na sociálnej sieti Sulík.

Pozitívna reakcia od kolegov

Slovenský minister dodal, že od svojich kolegov dostal pozitívnu reakciu na jeho návrh.

„Budeme v tejto veci podnikať ešte ďalšie kroky. Nemôžeme totiž chcieť aj nezávislosť od ruského plynu, aj nízke ceny energií, aj dekarbonizáciu, aj rušenie atómovej energie. Keď sa nám podarí znížiť ceny energií, tak to najskôr ukončí vojnu na Ukrajine, pretože Vladimír Putin už na to nebude mať peniaze,“ uzavrel Sulík.