Vlčan chce potravinárov zaradiť medzi chránených odberateľov plynu, ministerstvo hospodárstva a zamestnávatelia sú zasadne proti

Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu po rezorte hospodárstva žiadajú stiahnuť z legislatívneho procesu aj zamestnávatelia.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR totiž považuje návrh ministerstva pôdohospodárstva za nekoncepčný a v rozpore s európskou legislatívou.

Chránení odberatelia plynu

Nariadenie Európskej únie o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu podľa AZZZ definuje chránených odberateľov primárne ako odberateľov plynu v domácnosti.

Dáva pritom možnosť členským štátom, aby medzi chránených odberateľov zaradili aj iné subjekty výslovne vymedzené v predmetnom ustanovení.

Tými okrem iného sú aj malé a stredné podniky a zároveň aj zariadenia základných sociálnych služieb. Tieto dve kategórie spoločne podľa nariadenia nemajú tvoriť viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte.

„Zaradenie subjektov potravinárskeho priemyslu medzi chránených odberateľov preto nie je možné vzhľadom na rozpornosť tejto požiadavky s nariadením a zároveň je takáto požiadavka nekoncepčná, nakoľko Slovenská republika musí počítať s maximálnym limitom 20 %,“ upozorňujú zamestnávatelia.

Zamestnávatelia kritizujú Vlčana

Vymedzenie „subjekty potravinárskeho priemyslu“ je navyše podľa AZZZ veľmi široké a zahŕňa obrovské množstvo podnikateľov, ktoré by navyše pri takomto širokom vymedzení pod vplyvom navrhovanej úpravy ešte mohlo začať rásť.

„Problematika uvedená v návrhu by mala byť predmetom komplexnejšej úpravy, nie čiastkovej iniciatívy,“ odkázali zamestnávatelia rezortu pôdohospodárstva.

Stiahnutie návrhu z legislatívneho procesu presadzuje aj Sulíkov rezort pretože ho považuje za nevykonateľný.

„Ministerstvo hospodárstva SR nie je dodávateľom energií, preto nie je prakticky možné, aby zabezpečilo dostatočné množstvo energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu za účelom zabezpečenia dodávok potravín počas vyhlásených krízových situácii,“ uviedol rezort hospodárstva v zásadnej pripomienke k materiálu. Energie podľa ministerstva dodávajú dodávatelia elektriny a plynu, ktorí pôsobia na trhu s elektrinou a plynom.

Garantované energie pre potravinárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada rezort hospodárstva, aby subjekty potravinárskeho priemyslu začlenil medzi chránených odberateľov energií a zároveň garantoval plyn a elektrinu pre potravinársky priemysel.

Uvádza sa to v návrhu na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

„Ak nebude možné pokryť celý potravinársky priemysel, je nevyhnuté, aby sa toto opatrenie vzťahovalo minimálne na subjekty pôsobiace v odvetviach vyrábajúcich základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o tovary, ktoré definuje platná vyhláška rezortu hospodárstva.

Skokový rast cien energií

Pre zvýšenie cien vstupov energií vzrástli ceny vstupov v potravinárskom sektore zhruba o 100 miliónov eur, upozorňuje ministerstvo pôdohospodárstva.

Už koncom minulého roka roka sa podľa rezortu výrazne zvýšili ceny vstupov do výroby potravín, vzrástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.

„Viaceré členské štáty Európskej únie v tejto súvislosti prijímajú opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na svojich občanov,“ uvádza agrorezort.