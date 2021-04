Ministerstvo hospodárstva pracuje na reforme energetickej legislatívy, pripravujú sa na dereguláciu cien

S dereguláciou cien energií by sa malo začať už v budúcom roku. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek to predpokladá v nadväznosti na transpozíciu zimného energetického balíčka Európskej únie. Meniť by sa malo celkovo päť energetických zákonov.

„Pracujeme na reforme energetickej legislatívy. Našim cieľom je, aby sme v budúcom roku mohli začať s dereguláciou cien energií. Chceme zlepšiť súťaž medzi dodávateľmi, chceme zapojiť ďalších hráčov do energetického trhu, chceme zabezpečiť energetickú bezpečnosť,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Galek.

Ako už viackrát povedal štátny tajomník, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris, ako aj najvyšší predstavitelia najväčších dodávateľov energií, deregulácia cien energií by mala byť postupná. Najprv by sa mala týkať malých a stredných podnikov až následne domácností. Domácnostiam sľubuje regulačný úrad aj garantovaný regulovaný produkt.