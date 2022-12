Ministerstvo hospodárstva ukázalo, ako žiadať o kompenzácie za vysoké ceny energií a koľko preplatí (video)

aktualizované 1. decembra 16:29

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo schému pomoci v boji s drahými energiami pre podniky. Ministerstvo bude kompenzovať vysoké ceny elektriny a plynu najprv za mesiace august a september, kedy ceny dosahovali rekordné hodnoty.

Štát preplatí spoločnostiam 80 percent nákladov nad úrovňou 199 eur za megawatthodinu pri elektrine a 99 eur za megawatthodinu pri plyne. Ako informoval na štvrtkovej tlačovej besede minister hospodárstva Karel Hirman, proces bude prebiehať elektronicky.

Najnižšia suma, ktorá bude kompenzovaná pre jednu firmu je 50 eur. Maximálna je 500-tisíc eur na podnik. O kompenzáciu sa môžu uchádzať spoločnosti zo všetkých odvetví hospodárstva. Ak podniky chcú využiť kompenzácie za august a september, musia tak urobiť do 22. decembra. Od podania žiadosti by sa mal podnik ku kompenzácii dostať do dvoch, troch dní.

Kompenzácie pre firmy pôsobiace na Slovensku by mali pokračovať aj v prvom štvrťroku budúceho roka. Podrobnosti o podmienkach žiadania o preplatenie vysokých nákladov za elektrinu a plyn nájdu spoločnosti na internetovej stránke ministerstva hospodárstva.