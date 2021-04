Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Národnú vodíkovú stratégiu, chce zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Národnú vodíkovú stratégiu. Tá definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií na Slovensku. Jej cieľom je podľa rezortu zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou.

Ide o celonárodný záujem

Ako sa ďalej uvádza v dokumente predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie, prostredníctvom stratégie vytvorí vláda rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci. Bude zahŕňať výrobu vodíka, jeho prepravu, distribúciu a skladovanie, ako aj jeho využitie a výrobu produktov, technológií a komponentov pre vodíkové hospodárstvo.

Stratégia definuje podmienky pre realizáciu vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja Slovenska. „Využívanie vodíka ako súčasti energetického hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda v spolupráci s podnikateľskou sférou a inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania,“ konštatuje sa v materiáli.

Pripravení na budúcnosť

Cieľom vlády bude vytvorenie legislatívneho rámca a finančných podmienok pre realizáciu vodíkových technológií. Kabinet sa bude podieľať na zavedení opatrení pre využívanie vodíka a jeho zlúčenín v doprave, na realizácii politík na využívanie vodíkových technológií v relevantných oblastiach národného hospodárstva, ako aj na vypracovaní spoločnej normy pre nízke emisie CO2 v rámci realizačného reťazca vodíka a zavedení všeobecnej terminológie a kritérií na certifikáciu procesov založených na využívaní vodíka.

Po prerokovaní stratégie vo vláde budú opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom budú už konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Kabinet by mal o ňom rokovať do konca júna tohto roku. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe sa podľa ministerstva vytvoria podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility.