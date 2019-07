Ministerstvo začalo rozdávať dotácie na nabíjačky pre elektromobily

Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať, je 2 500 eur. Maximálna výška je stanovená na 5 000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) vyhlásilo historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Ako na tlačovej besede po rokovaní vlády informoval minister hospodárstva Peter Žiga, v prvom kole výzvy je vyčlenených 500 tisíc eur a žiadosti bude možné podávať do 1. októbra. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur. Maximálna výška je stanovená na 5 000 eur.

Spĺňanie európskych štandardov

„Chceme významne prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Slovensko je automobilová veľmoc a automobilky postupne prechádzajú na výrobu elektromobilov. Podpora výstavby siete nabíjacích staníc je preto kľúčová pre rozšírenie elektromobilov,“ zdôraznil minister Žiga. Projekt podľa neho Slovensku pomôže pri budovaní infraštruktúry spĺňajúcej európske štandardy z hľadiska technických parametrov ako aj užívateľskej dostupnosti. „Naším cieľom je podpora budovania nabíjacích staníc aj mimo hlavných ťahov,“ spresnil minister s tým, že vďaka podpore by sa malo vybudovať sto až stotridsať nových elektronabíjačiek.

Niečo musia prispieť aj samosprávy

Žiadatelia o podporu na výstavbu nabíjacích staníc musia mať päť percent vlastných zdrojov, 95 percent nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Celý proces je podľa ministra nastavený administratívne čo najjednoduchšie. „Program zvýhodní žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov,“ podotkol Žiga.

Dotácie na AC nabíjačky

Dotácie bude prideľovať Slovenská inovačná a energetická agentúra. Podpora pôjde na takzvané AC nabíjačky s výstupným výkonom menším ako 22 kilowattov, ktorých je momentálne na Slovensku približne 150. Po vyhodnotení rezort plánuje vyhlásiť druhú výzvu, na ktorú vyčlenil ďalších 500 tisíc eur. „Pokiaľ samospráva príspevok štátu naplno využije, počet nabíjačiek tohto typu sa viac ako zdvojnásobí,“ konštatoval Žiga.

Ďalšie opatrenia pre elektromobilitu

Podpora nabíjacej infraštruktúry je jednou z úloh, ktorú obsahuje Akčný plán na podporu rozvoja elektromobility v SR schválený vládou v marci. Obsahuje pätnásť konkrétnych opatrení, realizované by mali byť do dvoch rokov. „Okrem rozvoja infraštruktúry počíta s podporou kúpy elektromobilov a aj s podporou investícií do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. Na základe akčného plánu sa pre elektromobily zavádzajú tzv. zelené tabuľky s evidenčným číslom, tie by mali majiteľov áut oprávňovať jazdiť vo vyhradených jazdných pruhoch či vstupovať do nízkoemisných zón,“ uzavrel minister. Podľa neho do konca roka rezort hospodárstva zverejní aj podmienky pokračovania projektu podpory kúpy elektromobilov.