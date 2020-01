Mochovce dobudujeme, odkázal Rakúšanom premiér Pellegrini

Atómovú elektráreň Mochovce dobudujeme. Na štvrtkovej tlačovej besede po rokovaní lídrov krajín Visegrádskej štvorky (V4) a Rakúska to povedal slovenský premiér Peter Pellegrini. „Slovenská republika bude pokračovať v dobudovaní tohto zdroja, pretože Slovensko chce si splniť svoje záväzky, že do roku 2050 bude mať uhlíkovú neutralitu. Atómová energia tu hrá pre Slovensko naozaj dôležitú úlohu,“ povedal Pellegrini.

Rozdielne názory na jadro

V otázke využívania jadrovej energie boli na rokovaní rozdielne názory. Lídri Slovenska, Maďarska a Česka potvrdili záujem naďalej podporovať využívanie jadra. Česko chce dostavať svoje jadrové elektrárne v Temelíně a v Dukovanoch. Rakúsko je však zásadne proti jadru. Nová rakúska vláda sa zaviazala, že bude proti výstavbe nových jadrových blokov v Európe bojovať, pričom využije všetky možné politické zbrane. „Rešpektujem snahu Rakúska vo vzťahu používania atómovej energie. Stále však budem pripomínať, že členské štáty Európskej únie majú mať právo na vlastný energetický mix. Chcem uistiť nielen pána kancelára Rakúska, ale aj všetkých občanov Rakúska, že dostavba Mochoviec prebieha v zmysle všetkých národných a medzinárodných predpisov, že je maximálne zvyšovaná bezpečnosť,“ podotkol Pellegrini.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki na tlačovej besede povedal, že závidí Rakúšanom ich energetický mix. Vzhľadom na rozdielne geologické a klimatické podmienky však bude podľa neho Poľsku dlhšie trvať cesta k uhlíkovej neutralite ako v ostatných krajinách Európskej únie. V Poľsku sa väčšina elektriny vyrába prostredníctvom uhoľných elektrární.

Možno v apríli

Slovenské elektrárne by chceli zavážať jadrové palivo do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce, čo znamená začiatok uvádzania bloku do prevádzky, v apríli tohto roku. „Robíme všetko preto, aby sme uvádzanie do prevádzky mohli začať už v priebehu apríla, po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR,“ povedal koncom vlaňajška pre agentúru SITA hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Slovenský dominantný výrobca elektriny však upozorňuje, že celý proces uvádzania tretieho mochoveckého bloku do komerčnej prevádzky sa ešte môže skomplikovať. „Pokiaľ dôjde k napadnutiu predmetného rozhodnutia, uvádzanie do prevádzky bude posunuté o štyri až päť mesiacov,“ dodal Šarišský.

Pôvodné termíny a rozpočty

Pôvodné termíny dostavby mochoveckých jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať. Riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček je však opatrný a hovorí ešte o možných rizikách, ktoré by mohli rozpočet dostavby znova mierne navýšiť.